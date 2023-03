Deux personnes en séjour illégal arrêtées pour vol au Carrefour Market rue Saint-Gilles à Liège

Ce lundi après-midi, vers 14h40, deux Marocains en séjour illégal de 31 et 22 ans se sont rendus au magasin Carrefour Market rue Saint-Gilles à Liège. Ils y ont dérobé des chaussettes, un peigne et de petits pains pour un montant de 12 euros. Ils ont été repérés par le garde qui visionnait les caméras de surveillance et qui les a interpellés après le passage des portiques de sécurité. Ils ont été déférés ce mardi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction.