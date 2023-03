Namur: capitale des sports nautiques

À la manière des Échasseurs namurois, les jouteurs font référence à une pratique moyenâgeuse que Namur a offerte aux plus grands de Charles Quint à Louis XIV. Mêlant compétitions sportives et folkloriques, costumes, musiques et combats pour en faire un spectacle haut en couleur, l’activité vient des bateliers. Depuis 1974, cette tradition revit sur la Meuse lors des nuits de Buley à la Plante. Chaque année, les Plantois des Compagnons de Buley et les Jambois des Naiveurs s’opposent. Chacune des équipes est composée de 4 jouteurs, de 10 pagayeurs, d’un tambour et d’un barreur. Le combat se déroule en quart de finale, demi-finale et enfin la finale. Est déclaré vainqueur d’une joute celui qui reste en dernier lieu sur le tillac de la nacelle ou touche l’eau en dernier. Le vainqueur au terme de ce tournoi est déclaré « Roy des jouteurs ».

En remontant la Meuse, vous croiserez sans doute des bateaux équipés d’avirons, des petits voiliers ou des kayaks. Tous ces sportifs viennent sans doute de Wépion. Le Royal Club Nautique Sambre et Meuse est fondé par Félicien Rops et ses amis en 1862. le Royal Club Nautique de Sambre & Meuse a, tout au long de son histoire, marqué la vie sportive Namuroise en introduisant dans la région l’aviron, la voile et le tennis mais aussi, à certaines époques, la course cycliste, le basket-ball… Installé en bord de Meuse à Wépion depuis 1965, il continue aujourd’hui à promouvoir le sport pour chacun dans ses disciplines de base : aviron, voile et tennis. On se souviendra que cette structure a accueilli Louis Toussaint, un rameur d’exception paralysé des membres inférieurs.