L’École commerciale de Namur est reprise par la Province

Depuis 1861, elle a vu passer des générations d’élèves et d’étudiants. L’École commerciale de Namur est fondée d’abord pour former des ouvriers qualifiés capables de répondre aux besoins d’une industrie belge qui étaient une des plus florissantes d’Europe. Depuis, l’établissement a dû adapter son offre de formations, ses techniques et ses technologies. Depuis le 1 janvier, une nouvelle page s’écrit. Près de 4 mois après son transfert au sein des écoles de la Province de Namur, nous avons profité du salon SIEP de Namur pour faire le point sur cette vénérable institution.

« Ce changement s’est fait naturellement et sans douleur, affirme Fabrice Lepinne, le directeur. Il n’y a pas eu de changement dans le personnel. Nous allons juste profiter d’opportunités plus nombreuses et plus importantes mais cela ne modifie ni notre identité ni notre action. »