«Only murders in the building»: la troisième saison se dévoile avec une star internationale (vidéo)

Disney+ a sorti un premier teaser de la saison 3 de « Only murders in the building ». À l’occasion, une star internationale et oscarisée rejoint le casting de la série originale, emmenée par Selena Gomez.

La troisième saison de la série originale « Only Murders in the Building » arrive, et une première petite bande-annonce permet d’avoir un avant-goût de ce que donnera la suite. Ce court extrait a été diffusé lors de la 95e cérémonie des Oscars à Hollywood, et a dévoilé une surprise de taille.

de videos

C’est ni plus ni mois que la légende Meryl Streep que l’on peut apercevoir avec un grand sourire aux côtés de Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. L’ensemble du casting forme un très joli groupe de stars. Il est également possible de percevoir Paul Rudd, l’interprète d’Ant-Man dans l’univers cinématographique Marvel.