Les communes de Héron et Burdinne s’associent pour proposer des cours de sport: «Se remettre en forme après un problème de santé»

Pour la troisième fois, les communes de Burdinne et Héron s’unissent pour proposer des séances de sport un peu particulières. « Ce sont des séances de remise en forme sous prescription médicale », nous explique Colette Bruyns, directrice du centre sportif de Héron.

Ces séances sont réservées aux personnes souffrant de pathologies chroniques ainsi qu’aux séniors fragiles et sédentaires. «Le but est d’aider les personnes qui ont eu un souci de santé en les remettant en forme avant de pourquoi pas, intégrer un club de sport classique. Pour que la remise en forme se fasse de la meilleure des manières, Maxime Vermeire, un kiné de Waret l’Évêque, accompagne les participants lors des exercices de cardio, de renforcement musculaire et de souplesse pour éviter les blessures », ajoute Colette Bruyns.