«Passager 8», un premier album cosmique pour Prinzly: «Quand je ferais mon feat avec Damso, ça aura un sens incroyable» (interview)

Principalement connu pour son succès en tant que beatmaker, le Bruxellois franchit un cap ce vendredi avec un premier album. Son nom ? « Passager 8 ». Rien de plus logique pour quelqu’un qui se considère comme un Alien. Car Prinzly n’est ni un beatmaker, ni un rappeur, et ni un réalisateur. Il s’agit d’un artiste à part entière, qui nous plonge dans son univers, un univers cosmique.

Entre deux promos et une session d’écoute avec ses fans, nous avons discuté avec l’artiste qui se cache derrière la majorité des titres d’un certain Damso. L’occasion de comprendre comment Prinzly a conçu son tout premier vaisseau, de sa propulsion à son arrivée sur Terre.

Tu es bien renseigné (rires) ! En fait, ce n’était pas compliqué vu qu’au début il n’y avait pas réellement de carrière de rappeur. J’étais un rappeur amateur comme il y en a beaucoup et je faisais aussi des prod de base amateur et ça s’est professionnalisé beaucoup plus vite de ce côté. De mon côté, je n’ai jamais vraiment arrêté de poser sur des morceaux, donc je n’ai pas la sensation d’avoir mis ça de côté.

Tu fais ton premier placement en tant que beatmaker sur le titre « Passe leur le salam » de La Fouine et Rohff. Tu as ensuite collaboré avec de grands noms, de Disiz à Damso. En quoi travailler avec de tels artistes t’a aidé dans l’élaboration de « Passager 8 » ?

Ça te permet dans un premier temps d’avoir de l’expérience, de comprendre comment travailler des morceaux et des projets. Ça permet aussi d’avoir confiance en ce que tu fais. Ce sont plein de choses qui m’ont enrichi et dont je me suis nourri.

Quand l’on parle de ton histoire, on pense forcément à celle de ton artiste favori, Kanye West, qui est passé, comme toi aujourd’hui, de compositeur à l’artiste interprète que l’on connaît tous…

C’est mon plus grand modèle parce que c’est mon artiste préféré. Après, j’en ai d’autres, comme Pharrell Williams que je considère comme étant l’un de mes grands modèles aussi. Je m’identifie juste beaucoup plus à Kanye qu’à d’autres qui m’ont peut-être tout autant influencé.

Du coup, Prinzly « le Kanye belge », tu valides ou non ?

Je veux bien ! Et Kanye c’est « le Prinzly américain » (rires) !

Ton premier album s’intitule « Passager 8 ». Pourquoi cette référence au film « Alien, le 8e passager » de Ridley Scott ?

Tout simplement parce que l’on m’a toujours dit que ce que je faisais était un peu « ovni », que j’étais un peu comme un « Alien ». Comme je le dis souvent, c’est aussi un film qui m’a marqué quand j’étais petit. À la base, je voulais appeler le projet « Xénomorphe », comme le nom de l’Alien dans le film. Mais on a finalement opté pour quelque chose de plus subtil, de plus lisible. J’avais déjà un morceau « Passager 8 » et le 8e passager c’est Xénomorphe donc ça tombait bien. Le « 8 » est aussi un chiffre que j’aime beaucoup donc tout s’est bien aligné.

Est-ce le seul film qui t’a inspiré ? Quand l’on écoute l’album, on pourrait même avoir l’impression d’être dans « Interstellar ».

Justement, dans l’esprit, le but était de me présenter comme un ovni, comme un Alien, mais c’est vrai que musicalement ça tendrait plus vers « Interstellar » de Christopher Nolan. Je suis aussi un très grand fan de Hans Zimmer – compositeur de musique de film – et ce qu’il a fait sur « Interstellar » est incroyable.

Quand t’es-tu réellement consacré au projet en termes de rap ?

C’était juste après QALF – l’album de Damso – quand on a terminé le mix. Je me suis mis en pause deux/trois semaines et puis j’ai fait le premier morceau « Monde » et pendant des mois j’ai cherché parce que j’avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire. À un moment, au mois d’août, j’ai eu trois semaines de pic et j’ai fait la quasi-totalité du projet.

Il y a un travail fou qui a été fait au niveau des sonorités tout au long des tracks. Comment t’es-tu dit « Ok, je garde cette prod pour moi et non pour un autre artiste » ?

L’expérience que j’ai pu avoir en bossant avec d’autres artistes et en réalisant des projets fait que j’apprends au fur et à mesure à avoir du recul et à savoir ce qui marche avec mon identité, avec ce que moi j’ai envie de représenter, et ce qui marcherait plus avec quelqu’un d’autre. C’est tout simplement de l’expérience et de la prise de recul.

Dans une précédente interview, tu qualifies la pâte Prinzly comme « un voyage cosmique ». Ici, on est en plein dedans que ce soit au niveau de l’intro et de l’intelligence artificielle qui nous parle, des effets sonores, des interludes ou des noms des titres. Tu avais cette DA dès la conception du projet ?

Dès le départ je savais que mon premier projet serait comme ça. Dans cette interview-là (en 2021), je savais déjà exactement ce que je voulais faire comme projet. Je n’avais même pas encore fait de morceaux à ce moment-là il me semble.

Tout au long de l’album, on peut noter un travail sur ta voix avec notamment des flows très différents. Comment as-tu travaillé cela ?

Ma voix est vraiment comme un instrument pour moi. J’aime bien jouer avec et je pense même qu’en termes de texture je vais pousser encore plus les idées folles dans les projets à venir.

Tu as fait appel à Hamza par deux fois, Disiz, Tiakola et Laylow. Cela semblait logique pour Hamza et Disiz, avec qui tu collabores depuis des années. Comment as-tu convaincu Tiakola et Laylow de poser sur « Passager 8 » ?

Il faut savoir que même si on a sorti qu’un seul morceau avec Tiakola et deux avec Laylow, ce sont des artistes avec qui on a fait plusieurs sessions avant de choisir les titres qui allaient être gardés ou pas. Ce sont aussi des gens avec qui je m’entends très bien humainement. Quand ils ont chacun appris que j’étais en train de bosser sur un projet solo, ils se sont proposés à bosser avec moi pour poser dessus. J’ai envie de dire que ce sont des feats qui ne se refusent pas ! Ça s’est un peu fait tout seul, humainement et artistiquement on s’apprécie. J’ai donné du mien sur leur projet, ils ont un peu donné du leur sur mon projet.

Ça se ressent aussi sur « Supersonic », le son avec Disiz, où on apprécie votre complicité.

Ça me fait rire parce que dans le label ils disent qu’il y a une espèce de « bromance » avec Disiz. On a une espèce d’alchimie très forte. Pendant cette session-là, on avait même fait un autre morceau juste avant « Supersonic », qui était très lourd aussi, mais « Supersonic » est ressorti. On en a d’ailleurs fait d’autres des morceaux, mais c’est celui-là que je voulais pour mon projet.

Le feat avec Laylow est plus particulier que les autres puisque tu lui laisses quasiment tout le track « Station II Digital Emotion ». Est-ce un petit hommage à l’album conceptuel qu’est « Trinity » ?

Pour te dire la vérité, quand j’ai écouté « Donda » de Kanye, il y a cet interlude de Don Toliver que j’adore et qui s’appelle « Moon ». Je me le suis pris et je n’ai pas arrêté de l’écouter. C’est un de mes morceaux préférés du projet alors que c’est un interlude et qu’il répète la même chose. Quand on réfléchissait avec Laylow à ce que l’on pouvait faire pour mon projet, lui, il sortait d’une série de feats qu’il avait faits, et c’est quelqu’un qui aime artistiquement explorer et faire autre chose que ce que les autres font. Donc cette idée d’interlude nous est venue. Il y avait « Station I Ciel », qui est une espèce d’interlude. Je savais que je voulais faire une « Station II », mais je ne savais pas que ça serait Laylow qui la ferait.

Au final, on revient toujours à Kanye…

Oui (rires) ! C’est ma plus grosse référence.

Il y a un grand absent, en la personne de Monsieur Damso. Pourquoi n’avons-nous pas eu le droit à cette collaboration qui semble aussi logique qu’un Prinzly-Hamza ou un Prinzly-Disiz ?

Pour deux raisons. On sortait tout juste de QALF où on a passé 2 ans/2 ans et demi à bosser comme des acharnés en studio ensemble. C’était aussi un peu pour se donner de l’espace, parce qu’après un projet aussi intense, il faut aussi réapprendre à faire autre chose. Deuxièmement, et ça, c’est la vraie raison, c’est que je ne voulais pas mettre Dem’s sur mon premier projet. Si ça c’était fait, je l’aurais mis dessus, mais je n’ai pas insisté plus que ça. Je me suis dit qu’il fallait quand même que je me garde une grosse frappe pour la suite. Ce n’est peut-être pas pour le prochain projet, ça sera peut-être pour celui d’après, mais en tout cas, je sais que quand je ferais mon feat avec Dem’s, ce sera un moment où ça aura un sens incroyable. Pour moi, on a déjà tellement partagé sur QALF que ce n’était pas forcément nécessaire de le faire sur mon premier projet.

Tu parles de QALF. Tu as un peu d’égotrip dans « Monde » où tu dis que tu « pétais des scores avant même de sortir ». Est-ce que tu trouves encore de la place pour ranger toutes tes certifications ?

Ça commence à devenir compliqué (rires) ! Ça me fait plaisir parce que tu as capté dans quel sens j’ai dit cette ligne. C’est très important pour moi que les gens comprennent que c’est pour faire hommage à mon côté compositeur.

Un de mes sons préférés est « Station I Ciel » avec la phase « tellement haut dans le ciel que j’en oublie d’être en bas ». Est-ce que faire cet album « de rappeur » était une manière pour toi de garder les pieds sur Terre, d’où l’outro « Terra » ?

Quand je dis ça, ça fait encore une fois un peu référence à mon côté compositeur, parce que je suis quand même un peu assez accompli en tant que tel et je trouvais que j’étais quand même dans une situation assez « confortable ». Quand tu écoutes le morceau, tu vois que je dis « tu devrais me rejoindre ici ». C’est une manière pour moi de dire que je souhaite tout ce que je vis à tout le monde. Et « Terra », c’était une manière de dire qu’on atterrit sur Terre, on est là avec tout le monde. Quand tu pars de « Propulsion », tu penses que tu quittes la Terre, mais en fait c’est l’inverse, tu te diriges vers la Terre.

« Chrome Surfer » est pour moi un titre important, peut-être le plus introspectif de ta carrière pour l’instant. Est-ce facile d’en donner un peu plus sur soi dès le premier projet ?

Je ne sais pas si je dirais que c’est facile, mais je ne trouve pas ça difficile du tout. Je pense que c’est encore une fois quelque chose qui se fait tout seul. Moi, je me laisse un peu guider par ce que la musique m’inspire. Sur ce morceau-là, et comme sur « Flou », j’avais vraiment envie de raconter quelque chose d’un peu plus réel, d’un peu plus terre à terre, d’un peu plus humain. J’aurais pu faire un album où je raconte toute ma life, mais je n’ai pas eu les émotions, en termes de prod, qui ne m’ont pas donné envie de le faire plus que ça.

On parlait de certifications. Où mettras-tu « Passager 8 », ou l’un de ses singles, s’il est certifié ?