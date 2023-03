Le Conseil agroalimentaire durable namurois cherche de nouveaux membres

Le Conseil agroalimentaire durable namurois (CADN) a été créé en 2021 par la Ville de Namur pour l’accompagner vers la mise en œuvre d’une politique agroalimentaire plus durable du point de vue environnemental et plus juste du point de vue social. Il s’agit d’un espace de dialogue et de réflexion sur l’alimentation et l’agriculture.

En juin 2023, les mandats des premiers membres toucheront à leur fin, bien que celles et ceux qui le souhaitent puissent le prolonger de 2 ans supplémentaires.