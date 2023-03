Une nouvelle étoile au guide Michelin 2023 en province de Namur: Grégory Gillain de «La Grange d’Hamois» récompensé

Il rejoint L’Eau Vive à Arbre (deux étoiles), Attablez-vous à Namur (une étoile), l’Hostellerie Gilain à Sorinnes (une étoile) et l’Essentiel à Temploux (une étoile).

Lors d’une grande cérémonie organisée au Théâtre royal de Mons, le Guide Michelin Belgique Luxembourg a dévoilé son palmarès pour l’année 2023. Du côté des restaurants étoilés, la province de Namur, en compte un nouveau. En effet, Grégory Gillain de la Grange d’Hamois à Emptinne a reçu sa toute première étoile. Une belle surprise pour le chef qui a rouvert son établissement après plusieurs mois de travaux et un déménagement.

Au rayon des nouveautés namuroises, on retrouve également un tout nouveau « Bib Gourmand ». Il s’agit de L’Espièglerie à Namur. Cette distinction est remise aux établissements proposant un menu trois services au prix d’environ 45 €. Sur cette liste figure déjà abCd à Beauraing, Michel à Boninne, la Ferme des 4 saisons à Chimay, Nulle Part Ailleurs à Couvin, La Broche à Dinant, Au Tour du Vin à Eghezée, le Comptoir de l’Eau Vive à Erpent, la Fermette à Falaën, le CCnomie à Falmignoul, L’Ôthentique à Han-sur-Lesse, Les Potes au Feu à Namur, le Cœur de Boeuf à Profondeville, L’Incontournable à Rochefort, Chez Chen à Wépion et L’O à la Bouche à Wépion.

Du côté des étoiles vertes, on ne compte pas de nouveau lauréat dans la province. Plusieurs établissements namurois ont cependant gardé leur étoile verte reçue les années précédentes. On retrouve l’Atelier de Bossimé à Loyers et le Hors-Champs à Gembloux.