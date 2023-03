Malgré de nombreuses critiques, le permis est octroyé pour le projet de la Sapinière sur les hauteurs de Verviers et Pepinster

En juin 2022, l’architecte du projet de la Sapinière, sur les hauteurs de Verviers et Pepinster se disait confiant. En modifiant le projet, il n’y avait pas de raison que qui que ce soit s’y oppose. Une belle ambition qui n’a pas suffi à faire taire les incessantes critiques. Au moins, et c’est le plus important, il aura réussi à convaincre 9 mois plus tard la fonctionnaire déléguée. Celle-ci a octroyé le permis, comme l’annonce la RTBF.

Le projet touche à la fois Verviers et Pepinster, mais la construction se situe sur le territoire pepin. en revanche, les principales nuisances seraient du côté de Verviers, ce qui explique que l’opposition au projet se trouve surtout à Heusy et non à Pepinster. On reprochait notamment l’accentuation du trafic sur des routes qui ne sont pas très larges et dans un quartier qui était jusque là plutôt calme. D’ailleurs, Verviers avait à plusieurs reprises émis un avis négatif. Pepinster, qui est plutôt concernée par les problèmes environnementaux de ce projet, avait émis un avis positif mais conditionné.