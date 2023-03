Le Barça et le Real se rencontrent ce dimanche en Liga: pourquoi le Clasico était mieux avant?

1. Guardiola VS Mourinho Comment évoquer les Clasico d’antan sans parler de la rivalité existant entre Pep Guardiola et José Mourinho ? Véritables figures emblématiques des deux plus grands d’Espagne, les deux techniciens ont toujours entretenu une relation houleuse durant leur carrière. En 25 confrontations, tous clubs confondus, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est imposé 12 fois contre le natif de Setúbal, pour seulement 7 victoires au compteur de l’actuel entraîneur de l’AS Roma.

De plus, existe-t-il un style de jeu plus opposé que ceux proposés par deux des plus grands entraîneurs de l’histoire du football ? Alors que Pep Guardiola prône un football axé sur la possession et le jeu en mouvement, son rival portugais a souvent été décrié par certains observateurs, notamment lors de son passage à Tottenham, pour son manque d’idée lorsque son équipe était en possession du ballon. Pourtant, lors de la saison 2011-2012, José Mourinho était aux commandes d’un Réal Madrid qui avait inscrit 121 buts en 38 journées de Liga pour un total de 100 points en championnat.

Les confrontations entre les deux grands d’Espagne ont souvent donné des scénarios inoubliables dans l’histoire récente de ce sport, notamment comme cette fameuse « manita » en 2010, où Barcelone s’était imposé sur le score de 5-0 au Camp Nou. Et les deux entraîneurs présents sur les bancs de touches étaient Pep Guardiola et José Mourinho…

2. Messi VS Ronaldo Même s’ils n’évoluent plus en Liga, nul doute que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo resteront encore attachés pendant de nombreuses décennies au FC Barcelone et au Real Madrid. Accompagnés pendant plusieurs années par des stars mondiales comme Iniesta et Xavi pour l’un, Karim Benzema et Sergio Ramos pour l’autre, l’Argentin et le Portugais étaient pratiquement chaque année en concurrence sur tous les fronts. Que ce soit en Ligue des Champions ou pour la lutte du Ballon d’Or, les deux acteurs répondaient toujours présents et étaient des prétendants sérieux à la victoire finale. Alors que Lionel Messi a inscrit 26 buts en 47 matchs contre le Real Madrid, Cristiano Ronaldo affiche un bilan de 20 buts en 34 matchs contre l’ogre catalan. Depuis leurs départs respectifs, le Clasico peine à retrouver des stars à la grandeur de cet événement planétaire. Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or 2022, peut-il prendre la place de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo ? 3. Parce que l’Espagne dominait l’Europe…