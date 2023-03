Assises: le Berlozien Steven Di Salvo n’avait pas accepté la décision de rupture de sa compagne

Les enquêteurs ont présenté aux jurés les derniers devoirs d’enquête réalisés. Ils ont procédé à une analyse des réseaux sociaux portant sur les échanges de messages entre Steven Di Salvo et Jessika Oliveira De Melo. Plusieurs de ces messages démontrent aussi que l’accusé n’avait pas accepté la rupture avec sa compagne et qu’il surveillait ses activités sur les réseaux sociaux.

Lire aussi Procès d’assises: le Berlozien Steven Di Salvo a été affecté par le suicide de son père dans sa jeunesse

Selon les enquêteurs, dans les jours qui ont précédé les faits, Steven et Jessika ont échangé autant de messages d’amour que de messages d’insultes. Il proférait souvent des messages insultants et dégradants, tandis qu’elle restait floue et tentait de temporiser la situation et de calmer les choses. Dans certains messages, il se montrait reconnaissant. Dans d’autres messages, il disait ne pas comprendre et tentait de la culpabiliser.