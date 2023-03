La Citadelle de Namur étoffe son offre avec une chasse au trésor Totemus

Dès le 1er avril, petits et grands pourront se plonger dans l’histoire de la Citadelle de Namur dans le cadre d’une balade d’un peu plus de 3 km, guidés par leur smartphone. Ils devront résoudre des énigmes pour trouver où se cache un totem, fil conducteur de l’application Totemus. Ils recevront ensuite des toteez, une monnaie virtuelle qu’ils pourront échanger contre des réductions, des goodies ou encore des places gratuites pour certaines activités. Le tout est entièrement gratuit et décliné en trois langues: français, néerlandais et anglais.

Parmi les autres activités permanentes proposées par le CAC, figurent toujours le centre du visiteur Terra Nova et son parcours interactif illustrant la Citadelle au fil du temps. L’activité peut être combinée avec la visite des souterrains ou un tour dans le petit train touristique (sans omettre le téléphérique, mais celui-ci n’est pas géré par le CAC).