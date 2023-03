Mouscron: les inscriptions pour l’opération «Été solidaire» débutent ce mercredi

Tu as entre 15 et 21 ans, tu es dynamique, sympathique et motivé(e) ? Tu habites à Mouscron, Dottignies, Herseaux ou Luingne ? Tu aimes le contact, tu as envie d’apprendre et de te rendre utile tout en étant rémunéré(e) ? Tu recherches un petit travail pendant les vacances du 10 juillet au 11 août 2023 ?

La Ville de Mouscron propose de rejoindre l’équipe du Plan de Cohésion Sociale qui, grâce à l’opération « Été solidaire, je suis partenaire », va te permettre d’acquérir une première expérience de travail salarié. Le job consistera à effectuer, sur une période de dix jours pendant les congés scolaires d’été, des petits travaux utiles pour la collectivité dans différents quartiers.