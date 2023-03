Les Belges changent souvent de téléphone pour une raison bien précise: 33% ne le gardent pas au-delà d’un an

Le smartphone fait partie intégrante de nos vies. Nous le changeons en moyenne tous les deux ans, il représente une dépense importante dans le budget des ménages. Avec 355 euros par personne et par an, les Belges sont exigeants et veulent ce qu’il y a de mieux au moment de choisir leur téléphone révèle une étude de OnePoll Global en février 2023.

Menée auprès de 1.000 Belges, elle montre que le changement de téléphone est fréquent : 18 % des personnes sondées souhaitent acheter un nouvel appareil dans l’année suivant l’achat du précédent, 61 % n’utilisent plus leur smartphone après 2 à 3 ans.