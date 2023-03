Salon Job Go à Brunehaut: avoir toutes les clés pour faire des choix professionnels

En janvier 2023, le nombre de demandeurs d’emploi était de 17.577 en Wallonie picarde, dont 301 à Brunehaut, 368 à Antoing et 178 dans la commune de Rumes.

Le salon JOB Go a pour objectif d’aider tous ceux qui veulent avancer dans leurs choix professionnels, que ce soit les étudiants qui recherchent des infos sur les démarches à effectuer en fin d’études ou qui sont à la recherche d’un job étudiant ; les demandeurs d’emploi qui trouveront un maximum d’infos en un seul lieu ; les personnes souhaitant se réorienter durant leur carrière professionnelle ; les personnes en situation de handicap ou en incapacité de travail à cause d’un problème physique ou sensoriel et qui souhaite (re)trouver un job adapté ainsi que ceux qui veulent apprendre à mieux « se vendre » auprès d’un employeur.