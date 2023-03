Le Tubize Outlet Mall devrait ouvrir en septembre 2024 sur le site des Forges de Clabecq

La société Tubize Outlet Mall (TOM) a présenté jeudi dernier le chantier qu’elle mène sur 11,5 hectares de l’ancien site des Forges de Clabecq, à Tubize. Le projet est construit à un peu plus de 50% et comprendra environ 780 logements, une zone de loisirs de 6000 m² ainsi qu’un outlet mall de 17.000 m², qui devrait abriter environ 80 enseignes et ouvrir ses portes en septembre 2024. Lire aussi Un village outlet ouvrira ses portes à Tubize d’ici septembre 2023 La friche industrielle des anciennes forges de Clabecq a une superficie de 80 hectares, et TOM ainsi qu’une société immobilière développent la première phase de travaux. Environ 180 logements sont déjà construits, sur un total de 780 pour cette phase. Le nouveau quartier sera relié à l’habitat existant via des itinéraires favorisant la mobilité douce, et comprendra 60% d’espaces verts. Les voitures se gareront en sous-sol, avec un millier d’emplacements pour l’outlet mall et 300 pour les logements.

1,5 million de visiteurs Le promoteur mise sur l’aspect durable du nouveau quartier dont la construction est certifiée BREEAM, disposera d’une boucle de chaleur et de panneaux photovoltaïque qui fourniront environ 700 Mw pour l’outlet mall. Celui-ci pourrait accueillir 1,5 million de visiteurs par an, selon les projections des spécialistes, et proposera 80 enseignes sur 17.000 m², plus des surfaces de restauration et une zone de loisirs attenante de 6000 m². Il devrait ouvrir dans 18 mois, lorsque le boulevard urbain sera terminé.