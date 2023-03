Cette nouveauté chez IKEA qui va faciliter la vie des travailleurs! (vidéo)

Pas la peine de risquer un accident en vous promenant chez IKEA le nez en l’air, les drones ne volent que la nuit quand le magasin est vide, entre 22h30 et 4h du matin. Après avoir testé le système à Gand, IKEA Belgique vient d’installer 5 drones dans son magasin de Zaventem. Il est 8h20, juste avant l’ouverture, le personnel s’est réuni pour une démo. Smartphone en main, le staff s’apprête à filmer « les nouveaux collègues ». de videos Ca y est les drones sont en vol, ils se dirigent vers les rayons de la zone « libre-service ». Chaque appareil à sa section et photographie emplacement par emplacement. « On traque la marchandise qui n’est pas placée au bon endroit et on traque les palettes perdues. Avant il fallait trois mois pour faire un inventaire, nous avons 11.000 emplacements dans le magasin ». Fabrice Fouquembert est le directeur du IKEA Zaventem. Nous lui demandons quel est l’intérêt d’être aussi tatillon sur la gestion du stock, chez IKEA tout est scanné à la caisse, les entrées et sorties de marchandises sont donc contrôlées en temps réel. « L’intérêt c’est de garantir une info correcte sur les stocks pour les clients en magasin mais aussi pour les commandes en ligne ».

Le personnel est enthousiaste Autour de nous, le personnel s’enthousiasme à coup de bravos et d’applaudissements. Alors que la robotisation et l’informatique sont souvent synonymes de réduction d’emploi, est-ce que l’arrivée de ces drones prend la place du personnel ? « Pas du tout » nous dit la Porte-Parole d’IKEA Colombine Nicolay. « Nous préférons utiliser l’équipe pour du travail à vraie valeur ajoutée comme le conseil en magasin et les interactions clients. Regardez comme les collaborateurs sont fiers, on a même prévu un gâteau en forme de drone pour fêter le 100e appareil chez IKEA ».

L’arrivée de ces engins volants va effectivement changer la vie des équipes. Fabrice Fouquembert le confirme. « avant deux collaborateurs devaient monter dans une nacelle et contrôler chaque emplacement. C’était un travail fastidieux et compliqué. Ou alors parfois on regardait les rayons depuis le sol à la jumelle ». À Gand ou le magasin a inauguré la présence de drones en Belgique, on est passé de 6 % de taux d’erreur à 1 %.

Pour développer sa flotte, IKEA a fait appel à une société suisse. Les drones fonctionnent avec un système GPS spécifique au magasin. Personne ne les pilote, ils photographient les rayons de nuit et transmettent les données au personnel qui analyse les données au petit matin (pendant que le drone recharge)