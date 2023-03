Simon Mignolet évoque l’arrivée de Domenico Tedesco chez les Diables: «C’est nécessaire pour apporter un nouvel élan» (vidéo)

Le gardien de but du Club de Bruges et Soulier d’Or Simon Mignolet a annoncé lundi mettre un terme à sa carrière internationale avec les Diables rouges. Il a officialisé sa décision, qui circulait depuis la semaine dernière, dans une vidéo publiée lundi sur ses réseaux sociaux. « Parfois, vous devez prendre une décision difficile. Aujourd’hui, c’est l’une d’entre elles », a commencé Mignolet, 35 ans, dans son message d’adieu. « Après treize ans passés à représenter mon pays, il est temps pour moi de dire au revoir aux Diables rouges. Fierté, honneur et gratitude. Trois sentiments qui décrivent ce que je ressens à propos de ce merveilleux chapitre de ma carrière. Tous mes coéquipiers, le staff, et surtout les supporters, tout le monde. Je vous remercie ».

Après le capitaine Eden Hazard et Toby Alderweireld, Mignolet est le troisième Diables de la génération « dorée » à tirer sa révérence après la Coupe du monde au Qatar, qui s’est terminée prématurément par une élimination en phase de groupes. « Ce n’est pas seulement un choix familial », ajoute le keeper. « J’ai fêté mes 35 ans la semaine passée. J’ai encore un contrat jusqu’an 2026 à Bruges. Pour profiter de ma carrière en club, je pense que c’est mieux d’utiliser les périodes internationales pour récupérer. Cela pourrait me permettre d’aller le plus loin possible en club ».

de videos Mignolet avait débuté en équipe nationale le 25 mars 2011 en Autriche (victoire 0-2) lors d’un match de qualification à l’Euro 2012. Titulaire huit matchs consécutifs, il avait ensuite dû laisser sa place au jeune Thibaut Courtois, dont il est devenu la doublure pendant plus de dix ans. C’est donc comme remplaçant que Mignolet a pris part à trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2021), figurant ainsi dans la sélection qui a obtenu le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique avec la troisième place au Mondial 2018 en Russie.