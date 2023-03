The Barn, le marché couvert qui rapproche producteurs et consommateurs, débarque à Auderghem

C’est en octobre 2016 que l’aventure The Barn commence. Quentin Labrique et Julien de Brouwer, amis d’université, commencent leurs carrières dans la même grande société avant de se lancer dans une aventure commune qui ne tarde pas à prendre le nom de The Barn. Leur objectif ? Avoir un impact positif sur l’environnement et la biodiversité. Très vite, l’idée d’ouvrir un marché couvert, où les produits proposés sont directement issus de projets respectueux de la nature et à un prix accessible, leur vient. The Barn

Bien que n’ayant pas d’expérience dans l’alimentaire, les deux entrepreneurs sont convaincus de l’avenir de leur concept. Quelques mois seulement passent avant l’ouverture du premier magasin, « The Barn Bio Market », à Etterbeek, avec quelque sept employés dès le départ et une quarantaine de clients devant les portes avant qu’elles ne s’ouvrent. Aujourd’hui, la Belgique compte six magasins, le septième étant aujourd’hui en route du côté d’Auderghem.

L’accessibilité du bio Le cœur du projet The Barn, c’est de rendre l’alimentation durable accessible. Une gamme de produits à grande rotation répondant à la règle « un besoin = un produit », sans emballages ou transformations superflus, un minimum d’intermédiaires et uniquement des produits locaux et de saison.

The Barn Au total, c’est environ 650 produits en tous genres qui sont proposés chez The Barn. Des produits bio accessibles par leur prix et l’assortiment proposé, mais aussi par la localisation des différents magasins, situés dans des zones de passage facilement desservies.