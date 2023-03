Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Il y a une volonté croissante des coaches d’utiliser la causerie»

Cette semaine, Pascal Croughs se penche sur les discours des entraîneurs. Il remarque une évolution au fil des années : « La causerie est beaucoup plus importante de nos jours, elle a fortement évolué. L’exemple parfait actuellement est Will Still à Reims. En règle générale, je constate qu’il y a une volonté croissante d’utiliser la causerie. Certains le font même juste après le match, sur la pelouse, que ce soit après une victoire mais aussi une défaite. »

Notre consultant explique que, selon lui, il s’agit d’un élément primordial entre un coach et ses joueurs : « Je pense que plus l’entraîneur communique bien, plus la relation avec ses joueurs est bonne. De ce fait, si la relation est bonne, les résultats sont censés être meilleurs. Il n’est pas obligatoire de parler tout le temps, je pense qu’une causerie lors du dernier entraînement avant le match est une bonne chose afin que, lors de la rencontre, ce ne soit qu’un résumé de ce qui a été dit plus tôt. Dans la même lignée, je trouve que la causerie à la mi-temps doit être un moment calme pour remettre tout en place. Je ne trouve pas très judicieux les discours forts durant lesquels le coach crie sur tout le monde. Enfin, en après-match, je trouve qu’il est important de rester calme également. Il est préférable d’attendre avant de dresser un bilan. Je pense qu’il faudrait patienter au moins trois jours avant d’en parler pour que la causerie soit plus efficace. J’en reviens à dire que si le dialogue entre les joueurs et leur coach est bon, l’équipe sera meilleure. »