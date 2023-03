Séismes en Turquie et en Syrie: les tentes abritant les sinistrés turcs des séismes sous eaux après de fortes pluies

Une vidéo montrant une femme en pleurs tentant d’évacuer l’eau de sa tente avec une raclette a été diffusée sur Twitter par Canan Kaftancioglu, responsable du parti d’opposition CHP (social-démocrate) pour la province d’Istanbul. Plus d’un mois après le séisme, les sinistrés n’ont toujours pas été relogés dans des conteneurs, a-t-elle dénoncé. Et d’indiquer qu’il y a encore des personnes qui n’ont pas encore reçu de tentes. «Après la catastrophe, la catastrophe continue», a-t-elle twitté.

Le bilan des tremblements de terre survenus il y a cinq semaines dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie s’élève à présent à plus de 48.000 victimes rien qu’en Turquie. S’ajoutent des centaines de milliers de personnes sans abri et relogées dans des tentes et autres abris de fortune.