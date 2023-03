Le «Messie» de Haendel chanté en concert à l’église Saint-Nicolas

La première partie à Noël, l’intégrale à Pâques ! En décembre dernier, une soixantaine de choristes et de musiciens recueillaient un vif succès en interprétant la première partie du « Messie » de Haendel lors de leur concert de Noël à Mons. Choristes amateurs certes, mais placés sous la direction professionnelle et enthousiaste de Johan Trenti et Aldo Platteau. Alors, tous continuent sur leur lancée : le dimanche 16 avril (une semaine après Pâques), ils interpréteront cette fois l’ensemble de l’œuvre.

L’orchestre Terremoto accompagne les chanteurs, issus de plusieurs ensembles : Mezza Voce, Horacantus et la musique de chambre vocale de l’académie de Mons. À la direction, Aldo Platteau et Johan Trenti.