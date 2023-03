Gagnez 2 places de concert pour The Weeknd.

La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure – toute personne mineure participant sera réputée participer sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou des titulaires de l’autorité parentale, ou à défaut de ses tuteurs légaux –, résidant en Belgique. Tous les participants acceptent sans réserve que le tirage au sort des sms de présélection s’effectue via le logiciel de gestion de réception des sms (RINGRING). Toute participation implique l’acceptation pleine et entière de la mécanique du jeu, du présent règlement et de ses éventuels avenants. Le présent règlement et ses éventuels avenants sont accessibles gratuitement sur le site www.cinetelerevue.be. Le traitement des données est soumis au Règlement européen sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à leur libre circulation (« RGPD ») du 27/04/2016 et applicable à partir du 25/05/2018. La société organisatrice est les Editions Ciné-Revue, Rue royale, 100 à 1000 Bruxelles - Belgique - marketing@cinetelerevue.be - tél. +32.2.225.55.55