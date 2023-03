Walter, un pompier, entend sa propre adresse à la radio alors qu’il est en service: «La famille fait face à une tragédie indescriptible»

Walter Stewart a vécu le pire : alors qu’il était en service, le 7 mars dernier, le pompier a entendu sa propre adresse à la radio. Il s’est alors précipité chez lui pour venir en aide à sa famille, mais ils se trouvaient déjà dans un état grave.

Son épouse, Summer Day-Stewart, 36 ans, leurs fils de 7 ans, et 2 ans et leur fille de 9 ans, sont décédés à l’hôpital. L’incendie s’est déclaré dans la cuisine de la maison, et l’enquête devra déterminer s’il était intentionnel ou non.