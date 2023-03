Quelle est la vision du métier de policier pour nos jeunes ? Le 16 mars prochain, les policiers tiendront des ateliers aux Aumoniers du Travail de Charleroi sur cette thématique

Actuellement, la police belge compte un peu plus de 50.000 membres, il s’agit du plus grand employeur du royaume, donnant accès à toute une palette de métiers différents au sein même de l’organisation.

De plus, durant toute sa carrière , le policier peut évoluer dans son domaine voire changer sa spécialisation. A la question « Mais que fait la police ? », on peut y répondre par une liste non exhaustive : police service secours, enquêteur, motard, cavalier, maître chien, mécanicien, inspecteur de quartier, laborantin, pilote de drone, unités spéciales,…