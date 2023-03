Les pompiers grimpent à 30 mètres de haut pour secourir un grutier en parfaite santé à Verviers

L’alerte a été donnée un peu avant 9h. Un grutier a fait semblant d’avoir un malaise cardiaque. Immédiatement la machine se met en branle. Première étape, un collègue doit venir le secourir. Il monte les barreaux et rejoint son collègue en 6 minutes. La tâche n’est pas facile, non seulement il y a 30 mètres d’élévation mais en plus les barreaux sont rendus glissants par la pluie quand ils ne sont pas tordus. « Je n’avais pas énormément de place pour l’étendre. Je peux juste le mettre bien assis sur son siège. C’est très étroit là-haut », nous confie-t-il. Les secours sont ensuite appelés.

Au top de leur forme physiquement, les hommes du GRIMP mettent entre 1 minute 30 et 2 minutes pour atteindre la victime une fois arrivés sur site. Ils sont suivis d’une médecin qui doit trimballer son matériel ce qui n’est guère aisé. Si la professionnelle de la santé est encadrée par les spécialistes, elle n’est pas formée pour un sou à ce type de déplacement. Par chance, en l’attendant en haut, les hommes du GRIMP, qui sont presque tous ambulanciers, peuvent donner les premiers soins.

Lire aussi «On a attendu près d’une heure et on l’a mise dans un débarras»: la très mauvaise surprise pour Grégory, le jour de l’enterrement de sa mamy à Herve

Une photo prise par le drone avant la bourrasque. - A..K.

Là-haut, il fait non seulement humide, mais aussi très froid et venteux. Un drone qui filmait la scène n’a pas résisté à une bourrasque et est allé s’écraser un peu plus loin.

Une descente en rappel. - A.R.

Une fois la personne stabilisée, le chef d’équipe donne des consignes. La victime va descendre en rappel sur une civière suspendue à des cordes. Il n’est pas temps de faire une fausse manœuvre. Exercice ou non, si le malheureux tombe depuis la grue, il ne le racontera pas. 20 minutes après la montée de la civière, soit une grosse heure après l’alerte l’homme retrouve le plancher des vaches. Miracle, le malaise cardiaque ne semble plus trop le gêner. Il nous accorde même une interview.

« L’attente n’était pas trop longue. Je pense que le temps de préparer tout le matériel… Quand on voit le sauvetage, ce n’est pas facile. Franchement rien à dire. Aussi bien sur les médecins que les forces d’intervention. » Au moment de se retrouver dans le vide, l’homme n’avait pas non plus peur. « Ça fait 38 ans que je suis dans la société sur des grues. On n’a plus le vertige. On n’a pas d’appréhension pour la hauteur ou quoi que ce soit. »

La civière descend. - A.R.