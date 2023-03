Volvo XC60 Black Edition : tout est noir

Le nom en dit long : la Volvo XC60 Black Edition aime le noir. Outre la peinture métallisée Onyx Black, le logo, le lettrage Volvo, les jantes alu 21 pouces… Tout est noir. Idem dans l’habitacle, pas une seule touche de couleur pour le cuir Nappa/textile ventilé ou non. Côté moteurs, c’est de l’hybride rechargeable avec une autonomie électrique pouvant atteindre 76 km.

Offre spécifique

Cette XC60 Black Edition vient s’ajouter aux lignes d’équipements Bright, Dark et Polestar Engeneered. Il s’agit d’une offre spécifique pour les marchés belges et luxembourgeois, et elle ne figurera pas sur la liste de prix de la XC60. Il faudra donc se référer à un leaflet séparé et spécialement conçu pour elle. Les commandes sont déjà ouvertes, mais les premières livraisons ne sont pas prévues avant la fin de l’année.