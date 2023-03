Le prix des recharges électriques explose

Rouler en voiture électrique coûte cher. Non seulement à l’achat, mais aussi, et de plus en plus, au moment de recharger. C’est ce que montre une étude menée par les experts de DriveElectric qui ont comparé l’évolution les tarifs entre 2021 et 2022 dans de nombreux pays, dont la Belgique. Et notre pays n’est pas très bien placé, puisqu’il se trouve en sixième position dans le classement des plus fortes augmentations.

+ 61,9% en un an

Entre 2021 et 2022, le prix moyen d’une recharge complète pour un véhicule électrique a augmenté de 61,9% en Belgique ! C’est plus que l’Espagne (56%), la Finlande (54,5%), l’Autriche (52,5%) et l’Italie (46,8%). Mais moins que la Lituanie (73,7%) et la Slovaquie (81,2%). La championne de l’augmentation des prix est l’Estonie avec 146,6%.