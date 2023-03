Une nouvelle activité au Dock 79: la grimpe d’arbres débarque sur le site de Tertre

« La grimpe d’arbres, c’est l’ascension d’arbres en toute sécurité et dans le respect de ceux-ci. Il s’agit d’une expérience immersive, unique et conviviale dans un cadre naturel. Après avoir enfilé un baudrier, les participants peuvent commencer leur grimpe à l’aide des branches à leur portée, grâce à des techniques de cordes spécifiques. Le tout, encadré par un éducateur diplômé », détaille le centre de loisirs.

Le Dock 79 continue d’étoffer son offre sportive et ludique avec l’arrivée d’une 6ème activité sur son site : la grimpe d’arbres. À partir du mois de mai, cette nouvelle discipline sera proposée sur différents arbres du parc et permettra aux participants d’éveiller leur connaissance de l’arbre et de son environnement par le sport et le jeu.

Une activité éducative

« Nous avons la chance de disposer d’un magnifique site boisé et protégé. Nous voulions permettre à nos clients de découvrir la nature que notre parc abrite, la comprendre et apprendre comment la protéger », explique Alice Costa-Marquais, cofondatrice du Dock 79. « Le respect et la préservation de l’environnement sont des facteurs déterminants dans la gestion de notre parc et il nous tenait à cœur d’y proposer une activité qui soit non seulement sportive et ludique, mais surtout éducative. »