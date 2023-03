Porsche prépare un nouveau SUV

Il va y en avoir des nouveautés, chez Porsche, dans les années qui viennent. Et sans surprise, l’avenir sera électrique. D’abord avec le Macan, puis ce sera au tour du couple Cayman/Boxster, avant l’arrivée d’un Cayenne zéro émission en 2026. Mais le constructeur voir encore plus loin, puisqu’un nouveau SUV électrique très haut de gamme est également dans les cartons.

2027

Ce projet nommé K1 chez Porsche possède déjà une silhouette que l’on peut apercevoir sur cette esquisse. Visiblement plus audacieux et dynamique que le Cayenne Coupé, le K1 reposera sur la plateforme SSP développée par Porsche et Audi pour leurs futurs modèles électriques haut de gamme. Sa commercialisation est prévue à l’horizon 2027 et il devrait développer plus de 1.000 chevaux.