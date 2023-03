«J’ai ouvert et c’était l’horreur…»: macabre découverte ce lundi à Quiévrain, «ça fait deux jours qu’on sent une odeur horrible. Je suis allée voir et deux gros paquets étaient pleins de sang»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Répugnante découverte ce lundi. Une Quiévrenoise a retrouvé deux cadavres d’animaux emballés dans du plastique. C’est aux abords de l’ancien chemin de fer, à la rue Cokart, qu’elle a trouvé les cadavres. « J’y passe pour aller travailler. Ça fait deux jours qu’on sent une odeur horrible. Je suis allée voir et deux gros paquets étaient pleins de sang. J’ai ouvert et c’était l’horreur… »