Ce lundi 13 mars, la direction du Collège Cardinal Mercier (CCM) nous a fait part d’une malheureuse aventure. En effet, elle a été contrainte de se séparer de l’un de ses professeurs de religion, malgré ses compétences et sa parfaite intégration au sein de l’équipe et de l’école. David Mbombo est jugé en situation irrégulière et n’a plus l’autorisation de travailler sur le territoire belge. Une situation jugée aberrante par tout le comité de direction.

« L’annonce de cette situation suscite beaucoup de réactions et d’émotions au sein de toute l’équipe. David est quelqu’un de très apprécié, il est parfaitement intégré et ce qui lui arrive nous désole tous », confie Benoît Martin, le directeur adjoint du CCM.