L’entreprise IBA à Louvain-la-Neuve recrute 100 nouveaux collaborateurs en partenariat avec le Forem

IBA conçoit, produit et commercialise, depuis plus de 35 ans, des solutions innovantes destinées notamment au traitement du cancer avec la protonthérapie, mais aussi au domaine de la stérilisation. Avec un carnet de commandes de plus d’un milliard d’euros, l’entreprise se positionne en leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. Pour faire face à la croissance des demandes, IBA lance donc une campagne de recrutement.

Job day le 28 mars

Afin d’attirer des talents susceptibles de rejoindre l’équipe, IBA organise un job day le 28 mars prochain : « Meet & join IBA ». Les candidats intéressés sont invités à découvrir l’entreprise, ses employés, ses différents métiers et sa mentalité. « C’est un peu une grande famille ici et en deux ans et demi, je n’ai jamais eu le temps de m’ennuyer », avoue Tanguy Calcus, ingénieur de terrain. À travers ce job day, IBA veut mettre en avant ses valeurs et les avantages lorsqu’on travaille dans l’entreprise : « Il y a beaucoup de perspectives d’évolution en interne, ce qui est vraiment motivant », ajoute Tanguy.