Ligne 163 à Bastogne : oui au ravel et à la réouverture d’une voie de transport public rapide

En effet, conscient des enjeux liés à la mobilité douce, à l'environnement et au climat, la volonté du Bourgmestre, Benoît Lutgen, est de combiner, dans un avenir proche, une voie de transport rapide au RAVeL.

Une situation problématique

Suite à la fermeture de la ligne de train 163 entre Libramont et Bastogne en 1993, Bastogne est la seule ville belge de plus de 15.000 habitants à ne pas disposer d'une accroche ferroviaire et d'une desserte vers les grandes villes de notre pays. Cette situation est problématique pour les navetteurs, notamment les étudiants, les touristes et les entreprises qui souhaiteraient remplacer le transport routier par une solution plus durable.

En 2020, le Ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, a annoncé le projet de création d'une nouvelle liaison RAVeL entre Bastogne et Libramont (ligne 163). Bastogne, le 13 mars 2023 Si cette communication a réjoui le Collège communal de Bastogne, après analyse, il s'avère que le projet tel que pensé par le Gouvernement wallon met à mal la possibilité qu'une ligne rapide combinée au RAVeL puisse voir le jour chez nous.

L'aménagement tel que prévu sur l'assiette de la ligne 163 et qui représente un investissement de près de 3,8 millions d'euros, est un non-sens. Une aberration stratégique en termes de développement durable !

C'est pourquoi le Bourgmestre a déjà interpellé à de nombreuses reprises le Ministre HENRY afin qu'il revoie son projet et qu'il prévoit l'espace nécessaire pour pourvoir faire coexister les deux types de transport – voie rapide et voie lente – et les aménagements nécessaires pour contourner les ouvrages d'arts.

Il regrette d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas choisi le projet bastognard pour le plan de relance européen alors qu'il aurait été accueilli positivement par la Commission européenne qui porte toute son attention sur la reconnexion des transports publics, la réduction des émissions de CO2, le soutien au tourisme durable…

La visite à Trèves de ce lundi 13 mars a démontré à nouveau le bien-fondé du projet de combiner une ligne de transport public rapide au RAVeL.

Le projet est d'autant plus pertinent au regard des statistiques établies par l'IWEPS et qui placent Bastogne parmi les communes qui se développeront le plus en termes de démographie dans les 20 prochaines années.

La mobilité constitue donc un enjeu majeur. Bastogne souhaite apporter une solution de transport durable pour tous et au plus grand nombre : étudiants, touristes et entreprises.