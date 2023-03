Le «petit» Grand feu de Maizeret brûlera ce samedi

Ce samedi 18 mars, en soirée, le Grand feu de Maizeret brûlera pour la 38e fois. « Il s’agit assurément du plus petit des grands feux de Belgique car notre bûcher atteint 3,40 mètres », pointe fièrement Éric Nellis, président de l’ASBL Les Couplias de Maizeret.

Dès 19h, les confréries et sympathisants se rassembleront dans la grande prairie de la Fabrique d’Église derrière l’église de Maizeret. Un grimage sera offert gracieusement aux enfants avec un petit cadeau et une crêpe. À 19h45, les allumeurs seront présentés. Un feu d’artifice sera tiré à 20h, avant de profiter du cortège et des joueurs de cornemuse de la Ménestrandie, puis de la mise à feu du bûcher.