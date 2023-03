Saint-Ghislain bat Liège et Namur à coups de vins et de fromages: Arnaud et Nicolas ont reçu le premier prix!

Ce sont cinq écoles de Wallonie qui s’affrontaient ce dimanche à coups de vins et de fromages. Parmi les participants, une école bien connue de notre région : le lycée provincial d’enseignement technique en Hainaut (ETH) de Saint-Ghislain. L’école d’hôtellerie et ses deux élèves en compétition, Arnaud et Nicolas, sont même ressortis gagnants du concours ! Le binôme a déjà gagné un autre concours. - Etudier en Hainaut Lpeth / Facebook

Le concours était organisé en deux épreuves. La première : composer un plateau de fromages et une assiette de dégustation à partir de 15 fromages wallons. La seconde : réaliser deux accords vins-fromages wallons. Ils ont donc été évalués sur différents critères : découpe, choix, mise en scène, tenue, hygiène, présentation orale… Un défi de taille donc pour les deux élèves de la région.

Lire aussi Damien Di Lorenzo, chef à Obourg, sur le podium du championnat de Belgique de pâté en croûte: «Je vise désormais les championnats du monde!» Un jury professionnel Le jury du concours était composé de six professionnels du métier : crémiers et fromagers. Parmi eux,Eric Boschman, célèbre sommelier, président du jury et ambassadeur Apaq-W. Que du beau monde donc pour évaluer les élèves en compétition. Le concours était en effet organisé par l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W) lors du salon Horecatel à Marche-en-Famenne.

C’était la première édition du concours. - DR Des prix de qualité ! C’est donc devant les écoles de Namur (troisième) et de Liège (deuxième) que l’école saint-ghislainoise s’est imposée. En plus de remporter le premier prix, les gagnants auront la chance de participer à une journée découverte chez des fromagers et vignerons de Wallonie. Le prix leur a été décerné par Willy Borsus, le ministre wallon de l’agriculture et de l’économie.