La chapelle musicale Saint-Hubert d’Ardenne en tournée wallonne du 5 au 8 avril

La Chapelle Musicale Saint Hubert d’Ardenne a pour vocation d’aider à la professionnalisation de jeunes musiciens, d’intégrer la trompe de chasse en orchestre et de participer au rayonnement de Saint Hubert.

Sous la direction de Jean-François Jung, les 14 instruments dont le premier violon Maria-Laura Schoutteten et 10 chanteurs dont le bariton-basse Renaud Flagothier vont préparer durant une semaine de résidence un programme autour de la Passion. Haydn et sa symphonie n°49 La Passion, Allegri et son « Miserere » ainsi que Jung et sa Passion selon Saint Luc seront mis à l’honneur lors des concerts se déroulant dans les églises Saint-Remacle de Louveigné le 5 avril à 20h30, Saint Léger et saint Blaise d’Éalle le 6 avril à 20h, Saint-Loup de Namur le 7 avril à 20h t Saint-Nicolas de Durbuy avril à 15h.