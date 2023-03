«C’était la guerre», «l’horreur», «des gens qui arrivent en dernier poussent tout le monde»: scène de chaos lors du déstockage chez Maisons du monde!

Depuis ce lundi, le magasin Maisons du monde de la rue aux Ours à Rouen est pris d’assaut pour le déstockage organisé avant la fermeture définitive. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération ne s’est pas déroulée comme prévu…

Le magasin a ainsi été le théâtre d’incivilités en tout genre et de tensions entre clients, personnel et sécurité. L’enseigne a d’ailleurs fermé ses portes 1h45 plus tôt que prévu en raison de l’état des rayons, et la police a même dû intervenir.