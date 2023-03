Les Clasico à travers l’histoire récente du football: et s’il fallait n’en retenir que 3?

Ce Clasico était le premier pour José Mourinho à la tête du Real Madrid. Et aucun doute sur le fait que le technicien portugais n’en garde pas un souvenir impérissable. Ce soir-là, Le FC Barcelone de Pep Guardiola avait pratiqué un football parfait. Pas moins de 708 passes pour les Catalans, pendant que les Madrilènes peinaient à dépasser la barre des 400 passes. La bataille du milieu de terrain avait été remportée facilement par le trio Xavi – Iniesta – Busquets. De plus, la surface de réparation des hommes de José Mourinho était l’endroit de prédilection des Catalans, avec 53 % de tirs effectués dans la surface. En comparaison, le Real Madrid n’avait cadré aucun tir dans la surface de Victor Valdés. Ce soir-là, David Villa avait inscrit un doublé pendant que Xavi, Pedro et Jeffren avaient alimenté le marquoir pour enterrer la formation madrilène. Barcelone finira par remporter cette Liga 2010-2011 avec 4 points d’avance sur le Real Madrid.

2. Barcelone 0-1 Real Madrid, 20 avril 2011

Après la claque subie en Liga, les hommes de José Mourinho avaient à cœur de remporter cette finale de Copa del Rey afin de sauver leur saison. Au Mestalla, la finale est très disputée et les deux équipent peinent à se départager au terme de la fin du temps réglementaire. D’une tête salvatrice, Cristiano Ronaldo, sur un centre de Di Maria à la 103ème minute de jeu, s’élève plus haut que tout le monde pour battre Pinto et donner au Real Madrid la 18ème Copa del Rey de son histoire. Une semaine plus tard, Barcelone remportera le match aller de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au… Real Madrid. Les coéquipiers de Lionel Messi finiront par se hisser en finale de la Ligue des Champions, qu’ils remportent sur le score de 3-1 en finale contre le Manchester United de Wayne Rooney.

La composition du FC Barcelone : Pinto – Dani Alves, Mascherano, Piqué, Adriáno – Iniesta, Busquets, Xavi – Pedro, Messi, Villa.

La composition du Real Madrid : Casillas – Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo – Alonso, Pepe, Khedira – Özil, Ronaldo, Di Maria.

3. Real Madrid 3-4 FC Barcelone, 23 mars 2014

Dans cette opposition, il était impossible de prédire le vainqueur tant les scénarios étaient spectaculaires. Menés 3-2 à 35 minutes de la fin de la rencontre, les coéquipiers d’Andrès Iniesta ont su inverser la tendance grâce à un Lionel Messi des grands soirs. L’argentin, auteur d’un triplé ce soir-là, avait été l’artisan principal de la victoire catalane. Mais aucun de ces deux clubs n’ira chercher la Liga lors de cette saison 2013-2014, trop courts pour un Atlético Madrid qui remportera la 10ème Liga de son histoire.

La composition du Real Madrid : Diego López – Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo – Alonso, Di Maria, Modric – Bale, Benzema, Ronaldo.