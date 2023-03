«Tiens bon!»: remédiation et découvertes pour les élèves du Brabant wallon

« La session d’examens de fin d’année peut être une source d’inquiétude chez nos jeunes. C’est pourquoi, nous avons réfléchi avec notre administration à un projet porteur de sens et véritablement utile à nos élèves afin d’aborder de la manière la plus efficace et sereine possible cette période d’évaluation et d’orientation » explique Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Enseignement.

Cours et activités se dérouleront dans quatre écoles provinciales : le CEPES de Jodoigne, l’IPES de Wavre, l’IPET de Nivelles et l’IPES de Tubize. Les inscriptions se font en ligne, du 17 mars au 2 avril.

Les cours du matin seront consacrés aux matières suivantes : français, mathématiques, néerlandais, anglais et sciences (physique et chimie). Les élèves participants pourront choisir au maximum deux matières différentes, et chaque séance de cours dure deux heures. Les après-midi seront consacrées à des ateliers de découverte et d’orientation : programmation de drones (Cap Innove), escape game sur l’orientation (ASBL Synfora), robotique et réalisation d’un film avec une tablette (Open Hub) et, uniquement à l’IPES Tubize, un atelier sur la « biodiversité par les ruches ».