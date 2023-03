À 23 ans, il travaille à l’Ambassade de Belgique à Washington DC: «Je rêve de devenir diplomate»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arlind Farhati a 23 ans. Né en Albanie, il a vécu en Belgique la plus grande partie de sa vie, à Sint-Niklaas. Son père est Américain et sa mère Albanaise, mais tous les deux ont la nationalité belge. En 2014, ce jeune homme aussi discret qu’ambitieux, quitte la Belgique pour faire ses études à Atlanta. Il a 16 ans. Intelligent, courageux, travailleur, Arlind réussit un « bachelor » en affaires internationales et en économie. Et immédiatement, dès 2020, il trouve un poste à Washington DC, à deux pas de la Maison Blanche, à l’Ambassade de Belgique. Il n’a alors que 21 ans ! Parallèlement à son emploi, il poursuit des études à l’université de Georgetown, à la « School of Foreign Service ».