José Mourinho révèle le moment le plus triste de sa carrière: «C’est la seule fois où j’ai pleuré après un match»

Actuel coach de l’AS Rome, José Mourinho est revenu sur le pire moment de sa carrière d’entraîneur, dans une interview accordée au Sun.

Et ce moment douloureux remonte à 2012, lorsque le Real Madrid s’est fait éliminer aux tirs au but par le Bayern en demi-finale de la Ligue des champions, suite à des ratés de Cristiano Ronaldo, Kaka et Sergio Ramos avaient tous raté leur tentative face à Neuer.