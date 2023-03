Travaux du métro 3: deux solutions sont sur la table concernant le Palais du Midi

Le directeur du programme métro Nord-Albert explique que pour l’entrepreneur, ces conditions étaient imprévisibles à cause de l’hétérogénéité du marais à Bruxelles. Mais selon la Stib, « c’était prévu et connu. Des travaux tests ont été réalisés sous le Palais du Midi jusqu’en fin d’année 2022. Nous avons informé la tutelle quand nous nous sommes rendu compte des risques ».

Une alternative moins coûteuse ?

L’entrepreneur a proposé de réaliser trois rangées de colonnes de 140 centimètres, au lieu des cinq rangées de colonnes de 90 centimètres. La proposition a été acceptée par la Stib. « C’est techniquement faisable, mais assez complexe », ajoute Carlos Vanhove. « Quand on a vu le planning et le tarif démesuré, on a demandé au bureau d’étude indépendant d’explorer toutes les possibilités. Vu les coûts exorbitants et l’impact sur le planning, peut-être qu’il faut considérer d’autres techniques. »

L’alternative consiste à passer par l’intérieur du Palais du Midi et construire le tunnel avec des parois moulées, comme cela a été fait dans les autres zones du chantier. Cela nécessiterait l’utilisation de grandes machines, et une partie du Palais du Midi devrait être partiellement démontée pour permettre à ces machines de travailler. Les façades seraient conservées et le bâtiment pourrait bénéficier d’une rénovation en profondeur après les travaux.