ICO en concert le samedi 8 avril à l’Eden, Matisse et Fuku présenteront leurs derniers projets en première partie

Entre humour et ego trip, ICO a su s’imposer sur la scène rap belge comme une figure à part entière. Également beatmaker confirmé, le jeune artiste bruxellois présentera son deuxième album ‘111’ le samedi 8 avril, sur les planches de l’Eden.

Mais avant de découvrir le nouveau bébé d’ICO, le public aura l’opportunité de découvrir, en avant-première, le nouvel album de Matisse, jeune artiste qui s’impose de plus en plus comme une figure majeure du mouvement, à Charleroi. Et ce n’est pas tout…