Plus de 330 jeunes et leurs parents attendus ce 15 mars pour la journée portes ouvertes de la section HEC de l’ULiège

Plus de 330 jeunes participeront ce mercredi à la journée porte ouvertes organisée par HEC Liège. Les futurs étudiants attendus ce mercredi pourront déambuler sur le campus de 1,6ha et recevoir toutes les informations utiles, non seulement de la part du corps professoral, largement mobilisé, mais également de la part des étudiants actuels de l’Ecole, qui seront nombreux pour répondre à leurs interrogations et faire percevoir l’ambiance qui règne à HEC Liège. Un drink sera également offert aux personnes présentes.

Lire aussi L’Université de Liège étudie le retour au centre-ville de deux de ses facultés et de leurs 3.000 étudiants

Pour rappel, HEC Liège compte plus de 3.500 étudiants au sein du campus situé dans le quartier Saint-Gilles-Louvrex.