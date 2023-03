Procès des attentats à Bruxelles: «Je me sentais coupable de la chance que j’ai eue», déclare une victime

Valérie Vervoort souhaitait que son fils, aujourd’hui âgé de 7 ans, puisse assister à son témoignage, mais la cour a refusé sa demande. « Sans un thérapeute qui le suit, je préfère prendre la décision qu’il n’assiste pas à l’audience, pour le protéger et le sauvegarder », a justifié la présidente, conseillant à la victime d’en parler avec lui par la suite. L’enfant est resté avec les greffières de la cour et le chien d’assistance aux victimes, en dehors de la salle.

La cantatrice d’une quarantaine d’années a raconté que, le 22 mars 2016, elle se trouvait à Brussels Airport pour prendre un vol vers New-York. Elle se trouvait au comptoir d’enregistrement, avec son fils de 5 mois contre son torse, lorsque les bombes ont explosé. « J’ai entendu la première explosion. Je me suis baissée derrière l’appareil où on met les bagages. J’ai pensé au Bataclan et je m’attendais à des tirs. Quelques secondes plus tard, il y a eu la deuxième explosion. J’ai vu la boule de feu, j’ai senti la chaleur… », a-t-elle décrit.