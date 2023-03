Les prochains contrats de quartier cibleront l’emploi et l’audit énergétique à Bruxelles

La prochaine série de contrats de quartiers de la capitale, encore à sélectionner d’ici la fin de l’année pour la période 2023-2028, devront privilégier les thèmes de la mise à l’emploi et de l’audit énergétique, a annoncé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), en charge de ce levier d’action publique.

Cette politique œuvre à renforcer les zones urbaines les plus précarisées de la Région-capitale pour répondre à des besoins jugés cruciaux en matière de logements, de réhabilitation d’espaces publics, de création d’infrastructures de proximité, d’amélioration de l’environnement et de la cohésion sociale. Ces contrats soutiennent aussi certaines activités économiques ou commerciales et intègrent une dimension environnementale.