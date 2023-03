Pourquoi les températures varient beaucoup ces derniers jours? «On aura 2 à 7 centimètres de neige» puis «15 degrés», prévient Luc Trullemans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous ne savez plus comment vous habiller ces derniers jours ? C’est bien normal. Entre températures au-dessus des normales de saison et retour de la neige le lendemain, la météo joue avec notre garde-robe.

Lire aussi Les Belges pensaient en avoir fini, il n’en est rien: neige, vent, conditions glissantes… le pays en alerte ce mardi!

Hier, lundi 14 mars, nous avons atteint aisément les 17 degrés. Aujourd’hui, l’IRM alerte : neige, vent et conditions glissantes, il faudra être prudent. Luc Trullemans met en garde : « On attend entre 2 et 7 centimètres de neige au-dessus de 400 mètres dans les Ardennes ». Mais alors, pourquoi cette météo en dent de scie ?