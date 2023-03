La décharge du dry port à Mouscron sera bientôt de l’histoire ancienne: le chantier débute en mars

Plus récemment, en octobre 2022, le conseil communal avait voté l’approbation du cahier des charges prévu pour la suite du projet, avec la volonté que les choses aillent le plus rapidement possible, l’IEG souhaitant récupérer les terrains au plus vite en vue de leur valorisation.

Il y a plusieurs mois maintenant, les tas de terre et de déchets recouverts de bâches noires se trouvant sur la parcelle du dry port, ancienne déchetterie située dans le zoning de la Martinoire, avaient déjà fait l’objet d’un premier criblage. Cette opération avait permis de distinguer les monts en trois catégories : ceux composés de terre éventuellement valorisables, ceux contenant de la terre mélangée à de petits déchets et ceux constitués principalement de déchets.

Dès ce mois de mars, des engins de chantier seront présents sur le site pour traiter et évacuer ces tonnes de terre et de déchets reposant au niveau de la fameuse décharge à ciel ouvert. Deux entreprises seront en charge de ce travail : l’une traitant les terres qualitativement bonnes, l’autre s’attaquant aux terres plus polluées, qui devraient faire l’objet d’un nouveau criblage avant d’être évacuées et analysées. Les différentes catégories de monts étant mélangés et éparpillés à divers endroits du terrain, il ne s’agira pas d’une mince affaire !