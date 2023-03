Le service de demande de naturalisation à Anderlecht est débordé

Renouveler son titre de séjour ou faire une demande de naturalisation est un véritable parcours du combattant à Anderlecht. Sur le site web de la commune, le calendrier des demandes de rendez-vous auprès du service est complet.

« Les rendez-vous sont bookés pendant six mois. Le site de la commune n’autorise la prise de rendez-vous que pour les 90 jours suivants. Automatiquement, cela bloque. On a environ 900 mails de retard. Et on en reçoit environ 100 par jour. On essaie de faire en sorte que les demandeurs aient tous les papiers en ordre le jour où ils viennent », explique l’échevine en charge de la Population Fabienne Miroir (PS) à la Dernière Heure.